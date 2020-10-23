Глава Минздрава заявил, что вакцинация от COVID будет бесплатной для россиян

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцинация от нового типа коронавирусной инфекции после запуска больших объемов производства будет бесплатной и доступной для граждан России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу, 23 октября, во время выступления на Евразийском экономическом форуме.

По его словам, используя различные технологии, можно применять и разные мощности производства вакцины.

— Это позволит нам иметь определенный ассортимент, причем вакцинация от коронавируса бесплатна и доступна для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства, — передает слова главы ведомства РИА Новости.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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