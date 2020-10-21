Названы сроки начала работы площадок по производству «Спутника V»

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Все площадки по производству вакцины от нового типа коронавирусной инфекции «Спутник V» начнут работать в течение 1–1,5 месяцев. Об этом сообщил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в среду, 21 октября.

По его словам, некоторые площадки уже полностью осуществили трансфер данной технологии производства вакцины, а некоторые еще пока в процессе.

— Но я думаю, в течение месяца-полутора все эти четыре площадки плюс наше производство заработают в полную мощность, — уточнил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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