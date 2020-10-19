Названы страны, где будут производить российскую вакцину «Спутник V»

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Российскую вакцину «Спутник V» планируют производить в Индии, Бразилии и еще нескольких странах. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в понедельник, 19 октября.

— Мы будем производить в Индии, Бразилии, в Южной Корее, Китае и еще в одной стране, — цитирует Дмитриева РИА Новости.

Он уточнил, что в странах решается вопрос с регуляторами. Они должны одобрить заявку на производство вакцины. По словам Дмитриева, от бразильской стороны разрешение планируется получить в декабре.

Также Дмитриев заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» планируют поставить в страны Латинской Америки в декабре.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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