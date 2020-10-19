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Поставку вакцины «Спутник V» в Латинскую Америку могут начать в декабре
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Поставку вакцины «Спутник V» в Латинскую Америку могут начать в декабре

Вероника Кузьминова

Экономика

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» планируют поставить в страны Латинской Америки в декабре. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

— Мы считаем, что уже в декабре мы сможем начать поставку в Латинскую Америку. Мы будем производить десятки миллионов доз вакцины уже в декабре, — цитирует Дмитриева РИА Новости.

Он добавил, что с начала следующего года должны начаться активные поставки препарата.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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