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Песков рассказал о большом спросе на российскую COVID-вакцину за рубежом
Фото: youtube.com/TASS

Песков рассказал о большом спросе на российскую COVID-вакцину за рубежом

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

Российская вакцина против коронавируса активно продвигается на мировые рынки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 19 октября.

По его словам, продвижением препарата на международной арене занимается Российский фонд прямых инвестиций. Песков уточнил, что специалисты фонда действуют «весьма успешно, сталкиваясь с повышенным спросом на продукцию российских ученых».

Ранее стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд и глава РФ Владимир Путин обсудили вопрос вакцинации против коронавируса. На вопрос, высказал ли принц Саудовской Аравии желание привиться российским препаратом, Песков заявил, что не может ответить за королевскую семью, передает РИА Новости.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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