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Попова назвала сроки регистрации третьей вакцины от COVID-19 в России
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Попова назвала сроки регистрации третьей вакцины от COVID-19 в России

Юлия Ямпольская

Здоровье

Третья вакцина от коронавирусной инфекции в России может быть зарегистрирована через месяц. Об этом в четверг, 15 октября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что на данный момент в стране зарегистрировано две вакцины, передает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал условие госпитализации при COVID-19. Он уточнил, что пациент с коронавирусной инфекцией должен отправиться в стационар не позднее третьих суток от момента начала болезни.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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