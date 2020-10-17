Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

Телефонный разговор состоялся между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Как уточняется, одной из тем обсуждения стали договоренности в формате «ОПЕК+». Стороны заявили, что готовы сотрудничать в данном направлении, чтобы обеспечивать стабильность на рынке энергоносителей.

Также лидеры двух стран подчеркнули важность взаимодействия в вопросе борьбы с коронавирусной инфекцией и обсудили перспективы применения российской вакцины «Спутник V» в Саудовской Аравии.

В конце разговора Путин и Аль Сауд договорились, что будут продолжать контакты на различных уровнях, говорится на официальном сайте Кремля.

Предыдущая беседа глав РФ и Саудовской Аравии состоялась 13 октября.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Попова назвала сроки регистрации третьей вакцины от COVID-19 в России