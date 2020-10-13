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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 13 октября, провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Путин и Аль Сауд обсудили ситуацию на мировых рынках энергоносителей. Обе стороны отметили важность продолжения совместной работы, в том числе в формате ОПЕК+.

Кроме того, Путин и Аль Сауд подчеркнули, что страны намерены в дальнейшем развивать двустороннее сотрудничество в различных областях.

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РоссияВладимир ПутинСаудовская Аравия
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