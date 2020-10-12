Путин поручил создать в России комиссию по защите от новых инфекций
Президент РФ Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза России по вопросам создания системы защиты от новых инфекций. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации в понедельник, 12 октября.
— Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, — отмечается в указе.
Как уточняется, руководить комиссией будет заместитель председателя Совета безопасности РФ.
Новое ведомство будет исследовать внутренние и внешние угрозы, которые связаны с распространением инфекционных заболеваний, и механизмы их появления. Также члены комиссии должны будут оценивать уровень защиты россиян от новых инфекционных угроз, назначать исследования по поиску противодействия им, рассматривать проекты и нормативные акты, направленные на препятствование распространению заболеваний и так далее.
Ранее российский лидер обсудил по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном сотрудничество по вакцине от коронавируса «Спутник V». Во время беседы стороны отметили важность усилий по борьбе с инфекцией.
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