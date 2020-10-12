Путин поручил создать в России комиссию по защите от новых инфекций

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза России по вопросам создания системы защиты от новых инфекций. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации в понедельник, 12 октября.

— Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, — отмечается в указе.

Как уточняется, руководить комиссией будет заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Новое ведомство будет исследовать внутренние и внешние угрозы, которые связаны с распространением инфекционных заболеваний, и механизмы их появления. Также члены комиссии должны будут оценивать уровень защиты россиян от новых инфекционных угроз, назначать исследования по поиску противодействия им, рассматривать проекты и нормативные акты, направленные на препятствование распространению заболеваний и так далее.

Ранее российский лидер обсудил по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном сотрудничество по вакцине от коронавируса «Спутник V». Во время беседы стороны отметили важность усилий по борьбе с инфекцией.

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