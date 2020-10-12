Путин обсудил с принцем Абу-Даби сотрудничество по вакцине от COVID-19

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном сотрудничество по вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 12 октября.

Во время беседы российский президент и наследный принц отметили важность усилий по борьбе с инфекцией.

— Отмечена важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавируса, включая взаимодействие по российской вакцине «Спутник V», клинические испытания которой в настоящее время проводятся в ОАЭ, — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны затронули вопрос о положении дел на Ближнем Востоке. Также Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян подтвердили настрой на дальнейшее развитие партнерства России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Помимо этого, наследный принц поздравил президента РФ с прошедшим днем рождения.

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