Трамп сообщил, когда планирует заключить ракетный договор с Россией

Дональд Трамп назвал возможную дату подписания договора / Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Лидер США Дональд Трамп планирует заключить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с РФ в последние дни перед президентскими выборами в Соединенных Штатах. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источник, который знаком с ходом переговоров.

Отмечается, что администрация главы Белого дома считает, что достигла принципиального соглашения с российским президентом Владимиром Путиным по ядерной сделке. По информации собеседника издания, «импульс» переговорам дала встреча главы Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и советника по нацбезопасности США Роберта О'Брайена, которая прошла 2 октября в Женеве.

При этом намерение Трампа по заключению ракетного договора с Путиным до президентских выборов стало неожиданным для высокопоставленных республиканцев и сотрудников Белого дома, передает издание.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков допустил, что Кремль может согласиться на предложение Соединенных Штатов продлить СНВ-3 на срок меньше пяти лет.

В августе Трамп назвал ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению крупнейшей международной проблемой. Он отметил, что Москва хочет заключить с Вашингтоном соглашение о ядерных вооружениях и именно поэтому в настоящее время две страны работают над этим.

Ранее МИД России заявлял, что в вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет мяч находится на стороне США.

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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