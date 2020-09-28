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Путин заявил о необходимости ввести мониторинг реализации нацпроектов
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин заявил о необходимости ввести мониторинг реализации нацпроектов

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вести мониторинг реализации национальных проектов в РФ. Соответствующее заявление он сделал во время заседания Госсовета РФ в режиме видеоконференции в понедельник, 28 сентября.

По его словам, пока не все параметры доведены до региональных команд. Глава государства уточнил, что правительству при участии Госсовета было поручено до конца октября скорректировать национальные проекты, а также уточнить их показатели.

— Также необходимо выстроить обновленную систему контроля и совместную скоординированную работу по национальным проектам, — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что для того, чтобы не терять время, необходимо начать активную работу в данном направлении с начала 2021 года, передает РИА Новости.

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