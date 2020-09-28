Путин отметил важность роли Госсовета в системе власти

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Государственный совет РФ играет важную роль в системе российской власти. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета в понедельник, 28 сентября.

Глава государства напомнил, что данный орган был учрежден по предложению парламентариев и глав российских субъектов. По его словам, Госсовет играет стратегическую роль с системе госвласти, в подготовке законодательных инициатив и в ряде других сфер, передает РИА Новости.

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