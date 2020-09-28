Путин призвал россиян соблюдать меры борьбы с COVID-19

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин призвал граждан страны соблюдать меры борьбы с новым типом коронавирусной инфекции для того, чтобы избежать введения ограничительных мер. Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания Госсовета РФ в понедельник, 28 сентября.

Он отметил, что борьба с COVID-19 еще не закончена.

— Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются, — подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на то, что необходимо проявить максимальную ответственность за себя и людей, которые находятся рядом.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

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