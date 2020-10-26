Подмосковные врачи вылечили от коронавируса более 62 тысяч пациентов
Число победивших коронавирус в Подмосковье увеличилось до 62 697. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в понедельник, 26 октября.
За сутки выздоровели еще 322 пациента, у которых диагностировали новую инфекцию.
— Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Ранее глава региона Андрей Воробьев заявил, что практически четыре тысячи пациентов с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию в Московской области подключены к аппаратам ИВЛ.
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