Глава Подмосковья назвал число пациентов в регионе с COVID на ИВЛ

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области/Андрей Жабин

Практически четыре тысячи пациентов с подтвержденным результатом анализом на коронавирусную инфекцию в Московской области подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких — прим. «ВМ») или кислородной поддержке. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в воскресенье, 25 октября.

— Бытует мнение, что якобы вторая волна (пандемии — прим. «ВМ») легче. Это не так, — отметил глава региона в эфире телеканала «Россия 1».

Он пояснил, что около 40-45 процентов пациентов «пользуются кислородом».

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