Власти РФ и бизнесмены спрогнозировали окончание «коронакризиса»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российские власти и крупный бизнес назвали время завершения кризиса, причиной которого стала пандемия нового типа коронавирусной инфекции. Самым оптимистичным стал прогноз на конец 2021 года, а пессимистичным — 2023 год.

— Закончится, я надеюсь, уже 2021 год, к концу 21-го года, —заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия 1».

С ним согласился его преемник в кабинете министров, глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников. Также этот прогноз поддержал министр финансов РФ Антон Силуанов.

В свою очередь, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что следующий год тоже будет непростой, но легче, чем текущий.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф ожидает, что экономика в 2022 году полностью оправится от потрясений.

Президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов отметил, что в худшем случае можно будет говорить об окончании кризиса в конце 2021 года. При этом глава «Аэрофлота» Виталий Савельев предположил, что в конце зимы — начале весны авиакомпания сможет восстанавливать перевозки на европейских направлениях.

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