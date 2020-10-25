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Онищенко назвал условие снижения заболеваемости коронавирусом в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Онищенко назвал условие снижения заболеваемости коронавирусом в России

Вероника Кузьминова

Здоровье

Улучшение ситуации с коронавирусом может произойти в стране в ближайшие месяцы, если будут соблюдены три условия. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он подсчитал, что коронавирусу понадобится три месяца, чтобы снизить свое распространение по стране. Поэтому ожидать улучшение эпидемиологической ситуации стоит к январю. Онищенко уточнил, что победить COVID-19 можно и раньше. Для этого нужно выполнить три условия: соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и переводить работу в удаленный формат.

— И масштабированное производство коронавирусной вакцины, и прививки — прежде всего старшего поколения, которое сегодня является самой уязвимой группой по медицинским показаниям — вот третья специфическая профилактика, которая может эту вспышку завершить уже в конце этого — начале следующего года, — цитирует Онищенко ТАСС.

При выполнении этих мер профилактики, по его словам, справиться с ростом заболеваемости можно за короткий срок.

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