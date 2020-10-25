Сергей Собянин о COVID-19: Меры восприняты и выполняются большинством москвичей

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Жители столицы следуют ограничительным мерам. Об этом в воскресенье, 25 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы сегодня видим, что эти меры восприняты и выполняются большинством москвичей, — сообщил Собянин.

Мэр столицы напомнил, что пожилые люди и жители с хроническими заболеваниями переведены на домашний режим, более 1 миллиона человек перешли на удаленный режим работы, а часть школьников — на дистанционное обучение.

— Прошедшие две недели выявили, с одной стороны, рекорд по заболеваемости, с другой стороны — надежду, что динамика будет снижаться, — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее мэр Москвы заявил, что в столице не требуются дополнительные ограничения для борьбы с новым типом коронавирусной инфекции.

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