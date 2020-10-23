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Глава Минпросвещения заявил, что школы не будут переводить на дистанционку из-за COVID
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Глава Минпросвещения заявил, что школы не будут переводить на дистанционку из-за COVID

Евгения Звощик

Образование

Министерство просвещения РФ не планирует полностью переводить школы на дистанционное обучение из-за нового типа коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в пятницу, 23 октября.

Он пояснил, что дистанционное обучение не носит массовый характер.

— Никогда и ничто не заменит традиционную форму обучения, — отметил Кравцов в интервью телеканалу «Россия 1».

Кроме того, министр обратил внимание на то, что дистанционная форма обучения в школах может вводиться по ряду объективных причин. Например, в ситуации, когда класс или школа ушли на карантин, а еще, как это сделали в Москве для старшеклассников, чтобы стабилизировать ситуацию.

Кравцов также напомнил, что Минпросвещения разработало систему цифровой образовательной среды, которая помогает традиционной системе обучения.

Ранее Сергей Собянин заявил, что распространение коронавирусной инфекции замедляется в столице. Мэр Москвы отметил снижение динамики госпитализации и роста ковидных пневмоний.

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