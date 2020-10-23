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Сергей Собянин: Надеемся, что Москва подходит к пику заболеваемости коронавирусом
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сергей Собянин: Надеемся, что Москва подходит к пику заболеваемости коронавирусом

Кирилл Николаев

Город

В Москве нет взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

— Это нам дает, конечно, огромную надежду, что мы подходим к какому-то пику заболеваемости. Как многие любят говорить — плато, — отметил он.

Ранее Сергей Собянин заявил, что распространение коронавирусной инфекции замедляется в столице. Мэр Москвы отметил снижение динамики госпитализаций и роста ковидных пневмоний.

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