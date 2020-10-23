Сергей Собянин заявил, что распространение COVID-19 замедляется в Москве

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Распространение коронавирусной инфекции замедляется в столице. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, в столице нет взрывного роста заболевания.

— Эпидемия замедляется. Рост идет, но более медленными темпами, — сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил снижение динамики госпитализаций и роста ковидных пневмоний.

— По ряду показателей она была в районе 50-60 процентов, потом 30 процентов, в последнюю неделю было 15 процентов. Эту неделю, надеюсь, она будет не больше, — добавил глава города.

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