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Сергей Собянин заявил, что распространение COVID-19 замедляется в Москве
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин заявил, что распространение COVID-19 замедляется в Москве

Кирилл Николаев

Город

Распространение коронавирусной инфекции замедляется в столице. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, в столице нет взрывного роста заболевания.

— Эпидемия замедляется. Рост идет, но более медленными темпами, — сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил снижение динамики госпитализаций и роста ковидных пневмоний.

— По ряду показателей она была в районе 50-60 процентов, потом 30 процентов, в последнюю неделю было 15 процентов. Эту неделю, надеюсь, она будет не больше, — добавил глава города.

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