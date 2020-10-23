Сергей Собянин: В Москве не требуются дополнительные ограничения для борьбы с COVID

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не требуются дополнительные ограничения для борьбы с новым типом коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление глава города сделал в пятницу, 23 октября.

— Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе. Требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты, — пояснил мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что прошедшие две недели, с одной стороны, выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализации, а с другой — дали надежду на то, что динамика будет снижаться.

Ранее Сергей Собянин заявил, что распространение коронавирусной инфекции замедляется в столице. Мэр Москвы отметил снижение динамики госпитализации и роста ковидных пневмоний.

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