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Около 19 тысяч жителей Москвы получили первый компонент вакцины «Спутник V»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около 19 тысяч жителей Москвы получили первый компонент вакцины «Спутник V»

Вероника Кузьминова

Город

Первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» получили порядка 19 тысячи человек в Москве. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Первый и второй компонент получило меньшее число людей — 6,5 тысячи жителей. Гинцбург рассказал о побочных эффектах после прививки. По его словам, они незначительны и «полностью соответствуют инструкции по применению данного препарата».

Подавляющее большинство, 85 процентов, привившихся, по словам главы центра, переносят вакцину «Спутник V» без побочных эффектов.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакцине проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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