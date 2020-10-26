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Разработчик вакцины «Спутник V» рассказал о побочных эффектах препарата
Фото: sputnikvaccine.com

Разработчик вакцины «Спутник V» рассказал о побочных эффектах препарата

Ростислав Зубков

Здоровье

Подавляющее большинство (85 процентов) привившихся от коронавируса переносят вакцину «Спутник V» без побочных эффектов. Об этом Александр Гинцбург, глава Центра Гамалеи, на базе которого создан препарат, сообщил в понедельник, 26 октября.

— Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15 процентов вакцинированных, — сказал разработчик лекарства в эфире «России 24».

Гинцбург пояснил, что под побочными эффектами зачастую имеется в виду повышение температуры до 38 градусов. Иногда пациенты жалуются на головную боль, ломоту в мышцах и покраснение в месте введения препарата.

Ранее Министерство здравоохранения России расширило список производителей «Спутник V».

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакцине проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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