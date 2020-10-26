Разработчик вакцины «Спутник V» рассказал о побочных эффектах препарата

Фото: sputnikvaccine.com

Подавляющее большинство (85 процентов) привившихся от коронавируса переносят вакцину «Спутник V» без побочных эффектов. Об этом Александр Гинцбург, глава Центра Гамалеи, на базе которого создан препарат, сообщил в понедельник, 26 октября.

— Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15 процентов вакцинированных, — сказал разработчик лекарства в эфире «России 24».

Гинцбург пояснил, что под побочными эффектами зачастую имеется в виду повышение температуры до 38 градусов. Иногда пациенты жалуются на головную боль, ломоту в мышцах и покраснение в месте введения препарата.

Ранее Министерство здравоохранения России расширило список производителей «Спутник V».

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакцине проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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