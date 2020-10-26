Минздрав России расширил список производителей вакцины «Спутник V»
Министерство здравоохранения России расширило список производителей вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пресс-служба ведомства сообщила в понедельник, 26 октября.
По данным ТАСС, теперь в регистрационное удостоверение препарата включена компания «Генериум».
Ранее в перечень были занесены филиал «Медгамал» ФГБУ НИЦЭМ им. Гамалеи и АО «Биннофарм».
Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.
Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.
В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.
На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.
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