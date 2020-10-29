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Путин: Россияне в первую очередь будут снабжены вакциной от коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Путин: Россияне в первую очередь будут снабжены вакциной от коронавируса

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Российской вакциной от коронавируса в первую очередь будут снабжены граждане РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 29 октября.

По его словам, главными требованиями к вакцине являются безопасность и эффективность. Оба российских препарата им соответствуют, передает РИА Новости.

Российский лидер уточнил, что разработки вакцин от COVID-19 свидетельствуют о развитии науки в стране.

— Действительно, наши специалисты, ученые активно и, я бы сказал, в высшей степени эффективно прошли путь по созданию вакцин. Это говорит о том, что в России сохранены и развиваются соответствующие научные школы, созданные еще во времена Советского Союза, — сказал президент.

Он отметил, что стране удалось сохранить коллективы, наработки, которые выдают такие результаты.

Ранее президент России заявил, что в стране не планируется вводить локдаун из-за коронавируса. Владимир Путин отметил, что меры, которые были приняты российскими властями в условиях пандемии, оказались эффективными и своевременными.

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