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Россия не планирует запускать общенациональный локдаун из-за пандемии
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Россия не планирует запускать общенациональный локдаун из-за пандемии

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Российская Федерация не планирует запускать общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 29 октября.

По словам главы государства, власти четко знают, что делать в ситуации с COVID-19, сообщает РИА Новости.

— Мы четко понимаем, как нужно действовать. И поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается, — сказал Владимир Путин.

Президент уточнил, что в регионах оправданы меры против коронавируса, которые максимально обезопасят людей, но не будут останавливать экономику и бизнес.

Владимир Путин отметил, что меры, которые были приняты российскими властями в условиях пандемии, оказались эффективными и своевременными. Спад в экономике удалось смягчить, но риски еще есть, добавил российский лидер.

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