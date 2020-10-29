Путин предложил продлить меры поддержки бизнеса в России

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин предложил продлить меры поддержки бизнеса в стране на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 29 октября.

Глава государства уточнил, что мораторий на плановые проверки малого бизнеса следует продлить на 2021 год. Таким образом, будет снижена нагрузка на компании в административной и налоговой сфере.

Также президент отметил, что продлить для компаний общепита из-за коронавируса отсрочки по налогам и страховым взносам на три месяца.

По словам Владимира Путина, не все компании, пострадавшие от пандемии, успели восстановиться, у них сохраняются прежние проблемы.

— Прежде всего, это сфера общественного питания, другие услуги. И для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную строчку по налогам и страховым взносам еще на 3 месяца, — сказал президент.

Ранее российский лидер сообщил, что Россия не планирует вводить общенациональный локдаун из-за коронавируса.

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