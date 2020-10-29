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Песков напомнил о личной ответственности за здоровье каждого в условиях пандемии
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

Песков напомнил о личной ответственности за здоровье каждого в условиях пандемии

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В России система здравоохранения на сегодняшний день испытывает максимальную нагрузку, поэтому так важно каждому помнить о личной ответственности за себя и здоровье окружающих. Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков в четверг, 29 октября.

Он отметил, что в стране возникает повышенная потребность в медперсонале, а заполняемость коек для пациентов с коронавирусом составляет свыше 90 процентов.

— Ну и, конечно, лишний раз, пользуясь случаем, хочется сказать, что такой беспрецедентный рост темпов распространения инфекции лишний раз подчеркивает, наверное, ответственность каждого из нас за свое собственное здоровье и за здоровье окружающих, — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что для проявления этой ответственности необходимо следовать рекомендациям, которые дают медики.

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