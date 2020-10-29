Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин сообщил, что настроен оптимистично в плане развития экономики в России
Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Путин сообщил, что настроен оптимистично в плане развития экономики в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин настроен оптимистично в плане развития российской экономики. Об этом он сообщил на форуме «Россия зовет!» в четверг, 29 октября.

— В целом я настроен скорее оптимистично, чем пессимистично, и рассчитываю, что наши потенциальные партнеры это оценят, — сказал президент.

Он уточнил, что спад экономики в России будет. Он составит около 4 процентов в 2020 году, что меньше, чем в других странах. Владимир Путин добавил, что спад экономики страны на следующий год составит около 4,2 процента, сообщает РИА Новости.

Читайте также: России удалось не допустить всплеска инфляции на фоне коронавируса

экономикаВладимир Путинкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Замерз, уснул, ожил: как погрузить человека в спячку

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зовите меня бабушкой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Почему мы перестали верить телевизору

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Урод — это не ругательство

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия vs США: ракетно-ядерная дипломатия

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Все мнения
О проекте