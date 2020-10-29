Путин сообщил, что настроен оптимистично в плане развития экономики в России

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин настроен оптимистично в плане развития российской экономики. Об этом он сообщил на форуме «Россия зовет!» в четверг, 29 октября.

— В целом я настроен скорее оптимистично, чем пессимистично, и рассчитываю, что наши потенциальные партнеры это оценят, — сказал президент.

Он уточнил, что спад экономики в России будет. Он составит около 4 процентов в 2020 году, что меньше, чем в других странах. Владимир Путин добавил, что спад экономики страны на следующий год составит около 4,2 процента, сообщает РИА Новости.

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