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России удалось не допустить всплеска инфляции на фоне коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

России удалось не допустить всплеска инфляции на фоне коронавируса

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В России властям удалось сохранить макроэкономическую стабильность и не допустить всплеска инфляции на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» в четверг, 29 октября.

— Несмотря на все трудности текущего года, в России в целом удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивую финансовую ситуацию на рынках, — цитирует президента РИА Новости.

Глава государства уточнил, что на этой прочной основе в стране будут выстраиваться дальнейшие шаги, консолидироваться усилия государства и делового сообщества. Все это поможет преодолеть спад, восстановить занятость населения и создать ситуацию для роста экономики, добавил российский лидер.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в 2020 году объемы ипотеки в России достигнут рекордных 3,5 триллиона рублей.

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