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Путин заявил о рекордных объемах ипотеки в 2020 году
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Путин заявил о рекордных объемах ипотеки в 2020 году

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин заявил, что объем ипотеки в стране в 2020 году станет рекордным. Об этом глава государства сообщил во время выступления на форуме «Россия зовет!» в четверг, 29 октября.

По его словам, объемы ипотеки в России в этом году превысят 3,5 триллиона рублей.

— По оценке, объем выданной ипотеки за год станет рекордным для нашей страны и превысит 3,5 триллиона рублей, — сказал российский лидер.

Он отметил, что этому поспособствует в том числе и программа льготной ипотеки под 6,5 процента. Эта мера поддержит строительную отрасль в стране. Владимир Путин также отметил, что финансирование на сельскую ипотеку в 2021 году будет увеличено почти втрое, передает РИА Новости.

Ранее программа льготной ипотеки была продлена до 1 июля 2021 года. За время реализации программы было выдано свыше 230 тысяч кредитов. Продлить программу ипотеки под 6,5 процента предложил президент России Владимир Путин.

Читайте также: Льготные метры: кто может рассчитывать на ипотеку под 6,5 процента

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