Льготные метры: кто может рассчитывать на ипотеку под 6,5 процента

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о продлении программы льготной ипотеки. Воспользоваться кредитом под 6,5 процента россияне смогут до июля следующего года. «Вечерняя Москва» собрала самую важную информацию о программе.

Поручение президента

Российский президент Владимир Путин 16 апреля этого года поручил внедрить специальную ипотечную программу на льготных основаниях со ставкой 6,5 процента для приобретения недвижимости в новостройках. Согласно поручению главы государства, превышающие этот показатель ставки должны финансироваться государством. 23 апреля инициативу президента утвердило правительство РФ. В его постановлении, опубликованном на следующий день, сказано, что банкам будут возмещать проценты по кредитам, которые выданы с 17 апреля по 1 ноября текущего года включительно.

Примечателен тот факт, что еще в апреле большинство заемщиков не могли рассчитывать на ипотечный кредит под предлагаемую властями ставку в 6,5 процента. А сейчас это реально, и рассчитывать на нее могут все, независимо на наличия детей, даты их рождения и вообще семейного положения.

Какие условия

По ипотечной программе с господдержкой граждане могут брать сумму, которая установлена в пределах лимита. То есть меньше взять позволено, а больше — нет. Жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут рассчитывать на максимальный бюджет в 12 миллионов рублей. Для тех, кто проживает в других регионах страны, эта сумма не будет превышать шести миллионов рублей.

В качестве первоначального взноса необходимо внести не менее 15 процентов от стоимости жилья. На эти цели, кстати, можно использовать субсидии из бюджета или материнский капитал.

Плюсы

Согласно постановлению правительства, к заемщику и созаемщику предъявляется одно- единственное требование: наличие российского гражданства. То есть стать участником программы могут все: пенсионеры, семьи, у которых есть дети, родившиеся до 2018 года, пары, живущие в гражданском браке без детей, холостые мужчины и незамужние женщины. Более того, программа не содержит требований к возрасту и имущественному положению. Приобрести жилье можно в любом регионе страны как в готовой новостройке, так и в строящемся жилье.

Ограничения

Ипотечный кредит по льготной ставке 6,5 процента не распространяется на нежилые помещения, вторичное жилье или частные жилые дома. Обязательным условием является покупка недвижимости в новостройке. Продавцом недвижимости не может выступать инвестиционный фонд или его управляющая компания.

Какие банки участвуют

Получить льготный кредит можно в 65 банках. Среди них: Сбербанк, Банк ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк и другие. Полный список финансовых учреждений размещен на официальном портале ДОМ.РФ. Перечень необходимых документов устанавливает каждое финансовое учреждение самостоятельно.

Цели и задачи

Благодаря программе будет выдано 240 тысяч ипотечных кредитов. В результате в строительную отрасль удастся привлечь не менее 900 миллиардов рублей. Программа позволит улучшить жилищные условия тысяч россиян.

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