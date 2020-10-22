Госдума продлила дачную амнистию до 1 марта 2026 года

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В Государственной думе приняли в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии и расширении действия данного упрощенного порядка до 1 марта 2026 года.

Авторами документа стали глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, включая первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

В документе говорится о продлении действия упрощенного порядка оформления прав граждан на частные жилые и садовые дома, которое должно завершиться 1 марта 2021 года. После этого владельцы участков должны будут воспользоваться порядком, который вступил в силу с 4 августа 2018 года, и осведомить уполномоченный орган местного самоуправления о старте и завершении строительства объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома для принятия решения о согласовании параметров дома и направлении документов в Росреестр, передает РИА Новости.

В соответствии с законопроектом амнистия продлевается на пять лет — вплоть до 2026 года. Оформление будет осуществляться при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. При этом сообщается, что все необходимые документы владелец участка сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно. Кроме того, в документе сказано, что строящийся объект должен отвечать параметрам объекта ИЖС, закрепленным в Градостроительном кодексе.

Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников подчеркнул, что дачная амнистия действует почти 14 лет. Благодаря ей граждане в упрощенном порядке могут оформить права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости, включая дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани и гаражи.

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