Дачникам объяснили, стоит ли убирать листву и упавшие яблоки с участка

Фото: Анна Быкова

Председатель московского отделения Союза садоводов Юрий Шалыганов рассказал, нужно ли убирать листву и упавшие яблоки на даче, пишет «МИР 24».

— Трава начинает преть под листвой. Листву бы я собрал. Достаточно хорошая история с компостом вокруг деревьев — для питания корневой системы, — рассказал специалист.

Эксперт также отметил, что большой слой листвы и плодов начинает преть и может стать рассадником грибковых заболеваний.

Также он посоветовал перед зимой подготовить почву к посадке плодовых деревьев. Для этого нужно сделать широкую яму глубиной до 70 сантиметров, заполнить ее землей (половина чернозема или другой плодородной земли). Компост перемешать и засыпать в яму, чтобы все это перезимовало в таком состоянии.

Ранее ФАН писало, что в осенний период для столичных коммунальных служб уборка опавших листьев становится одной из главных задач. Сообщается, что часть убранных листьев будет использована следующей весной в качестве удобрения, а из остальных будут изготовлены брикеты для растопки.

Источник: mir24.tv

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