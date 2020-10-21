Столичный психолог рассказала, как не впасть в осеннюю хандру

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В этом году жизнь большинства из нас существенно изменилась: жители города стали чаще мыть руки, носить маски и перчатки, перешли работать на удаленку. С начала октября москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями вновь находятся в самоизоляции. Привычные для нас будни нуждаются в очевидной трансформации, чтобы жизнь продолжала быть максимально полноценной. Психолог семейного центра «Гармония» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Виктория Малинина рассказала, как не впасть в осеннюю хандру, организовать полноценную жизнь в пределах квартиры и своего района.

Сохраняем ресурсное состояние

Вот несколько советов, которые помогут сохранить вашу нервную систему и продуктивность в это осеннее время.

Продолжайте соблюдать четкий режим дня. Подъем и отход ко сну рекомендуется совершать в одно и то же время. Таким образом, вы избавите организм от гормональных скачков и перегрузок, а также сможете сохранить основные режимные моменты.

Систематизируйте прием пищи. Наличие холодильника и вкусных печенек в шаговой доступности провоцирует на избыточное употребление пищи, поэтому здесь стоит проявить силу воли и вспомнить разумные аргументы.

— Во-первых, желание что-нибудь съесть чаще всего может свидетельствовать о нехватке витаминов, поэтому стоит пропить для профилактики поливитаминный комплекс. Во-вторых, вполне возможно, что это способ компенсировать голод эмоциональный, а не физиологический. Здесь поможет прогулка на свежем воздухе или просмотр любимого фильма вечером с членами семьи. В-третьих, никто не отменял заботу о фигуре, поэтому найдите самые обтягивающие джинсы у себя в гардеробе и носите их дома, чтобы чувствовать состояние своего тела, — советует психолог.

Прогулки. Обязательно совершайте прогулки на свежем воздухе минимум дважды в день по 20–30 минут. Организм будет насыщаться кислородом. Кроме того, пешие прогулки заметно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, прекрасно повышают иммунитет и настроение.

Время общаться с родными

Дети. Особое внимание следует уделить организации образовательного и игрового пространства для детей. Чередовать нагрузку и виды занятости. Помимо «посещения» видеоуроков, привлекайте детей к домашним делам. Например, к помощи в приготовлении ужина. Во время совместной деятельности вы можете общаться и поддерживать друг друга, тем самым восполняя потребность в общении и эмоциях.

Семейные традиции. Придумайте какие-нибудь семейные традиции и правила в этот период. Например, стоп-лист из того, что запрещено делать и говорить в самоизоляции, или просмотр фильма всей семьей по вечерам, чтение книг.

— Несмотря на возникающие трудности, перемены и некоторые неудобства, связанные с периодом самоизоляции, помните, что это все временно. Постарайтесь извлечь максимальную пользу для себя и членов своей семьи, а также найти возможности для очередного этапа развития, — советует психолог.

На заметку

Если вы понимаете, что самостоятельно справиться с возникшими проблемами не получается, а ваше эмоциональное состояние на грани срыва, то обратитесь за помощью в столичные семейные центры. Квалифицированные специалисты проконсультируют вас и помогут справиться с возникшими сложностями.

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