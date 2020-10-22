Программу льготной ипотеки продлили в России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о продлении программы льготной ипотеки в стране. Об этом глава правительства заявил на заседании в четверг, 22 октября.

— Сегодня рассмотрим необходимые для этого (продления программы — прим. «ВМ») поправки в законодательство, — сказал Михаил Мишустин.

Так, программу ипотеки по ставке 6,5 процента продлят до 1 июля 2021 года, сообщает РИА Новости.

Программа выдачи ипотечных кредитов с льготной ставкой заработала в России с апреля 2020 года. Банки за полгода выдали более 220 тысяч кредитов на 630 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве зарегистрировали более 130 тысяч заявление на льготную ипотеку.

Читайте также: Первичный рынок недвижимости столицы в сентябре вырос вдвое