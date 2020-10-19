Более 130 тысяч заявлений на льготную ипотеку зарегистрировали в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В столице зарегистрировали свыше 133 тысяч заявлений на льготную ипотеку под 6,5 процента с начала действия программы. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Дом.РФ» в понедельник, 19 октября.

Уточняется, что в банки поступило 133,5 тысячи заявок, из них рассмотрели 120 тысяч заявлений, а одобрено — 91,5 тысячи.

— Заключено 31,5 тысячи кредитных договоров на 173,1 миллиарда рублей, фактически выдано 30,4 тысячи кредитов на 166 миллиардов рублей, — уточнили в сообщении.

В России в рамках программы было выдано 227,9 тысячи кредитов, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки под 6,5 процента будет продлена до середины следующего года.

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