Путин предложил продлить льготную ипотеку под 6,5 процента на полгода

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Льготную ипотеку под 6,5 процента необходимо продлить в России минимум до середины 2021 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 14 октября.

— С учетом того, что ситуация у нас складывается, в общем-то, непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке, давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года, — цитирует президента РИА Новости.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин готов оперативно подготовить документы для продления программы льготной ипотеки. Уточняется, что она заработала в апреле 2020 года. Ее действие должно завершиться в ноябре.

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