Минфин предложил продлить срок действия льготной ипотеки до конца 2021 года

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Министерство финансов России разработало проект, согласно которому программа льготной ипотеки на новое жилье по ставке не более 6,5 процента будет продлена до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, в ведомстве предложили увеличить сумму кредитов, которую банки смогут выдавать по этой программе, с 900 миллиардов до 2,8 триллиона рублей, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что более половины ипотечных кредитов в Москве выдают по льготной ставке.

СПРАВКА «ВМ»

Программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля текущего года. Данная программа нацелена на поддержку россиян на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Ее срок истекает 1 ноября.

Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области, а до шести миллионов рублей — в остальных регионах страны.

Читайте также: Эксперт раскрыл способ сэкономить на ипотеке