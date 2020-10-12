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Минфин предложил продлить срок действия льготной ипотеки до конца 2021 года
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минфин предложил продлить срок действия льготной ипотеки до конца 2021 года

Виктория Родимкина

Экономика

Министерство финансов России разработало проект, согласно которому программа льготной ипотеки на новое жилье по ставке не более 6,5 процента будет продлена до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, в ведомстве предложили увеличить сумму кредитов, которую банки смогут выдавать по этой программе, с 900 миллиардов до 2,8 триллиона рублей, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что более половины ипотечных кредитов в Москве выдают по льготной ставке.

СПРАВКА «ВМ»

Программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля текущего года. Данная программа нацелена на поддержку россиян на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Ее срок истекает 1 ноября.

Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области, а до шести миллионов рублей — в остальных регионах страны.

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