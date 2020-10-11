Эксперт раскрыл способ сэкономить на ипотеке

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Способ сохранить деньги и сэкономить на ипотеке рассказал руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских.

Он сообщил, что из-за разницы между процентом по ипотеке и ставкой рефинансирования возможность сэкономить появилась у тех, кто купил жилье до появления льготной программы ипотечного кредитования.

— Допустим, три года назад человек взял ипотеку под 10 процентов и хочет продать свою вторичку вместо рефинансирования. Ставки по рефинансированию стартуют от 7,4 процента годовых. А ипотека на новостройки — 6,5 процента. Мы весной считали разницу, когда ставка была 8,4 и когда 6,5 процента. По Тюменским ценам, человек мог взять от 10 до 12 квадратных метров, не меняя ежемесячного платежа, — пояснил эксперт.

Он добавил, что продажа такой недвижимости выгодна не только собственникам, но и покупателям. Стороны хотят совершить сделку как можно быстрее из-за опасений, что льгота на ипотеку скоро закончится. По этой причине владельцы сильно снижают цены, чтобы успеть продать недвижимость, сообщает URA.RU.

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