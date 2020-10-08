Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Песков: Кабинет министров следит за рынком ипотеки РФ
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Песков: Кабинет министров следит за рынком ипотеки РФ

Захар Чайченко

Экономика

Правительство Российской Федерации внимательно следит за рынком ипотеки, чтобы там не произошло неожиданностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Я вспомню, наверное, ставшие уже знаменитыми слова президента о Сцилле и Харибде. Вот это тот самый случай, когда нужно использовать ситуацию для того, чтобы как можно больше людей стали собственниками жилья. Это раз. Это главная задача, — сказал Песков.

Также он добавил, что вторым важным условием стабилизации является продолжение активности в секторе стройки, который имеет один из самых сильных кумулятивных эффектов для экономики в целом.

— И, в-третьих, чтобы обеспокоенности мегарегулятора не были столь актуальны, — заключил Песков.

Директор департамента обеспечения банковского надзора Центрального банка Александр Данилов в интервью РИА Новости заявил, что Банк России пока не боится возникновения пузыря на рынке ипотеки, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5 процента и очередного кризиса могут появиться риски перегрева.

Читайте также: Как получать большую пенсию в старости: советы экономиста

Дмитрий ПесковипотекаЦБ России
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На гены надейся, сам не плошай

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Писатель, который всех раздражает

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Синоптикам спасибо за ошибку

Николай Малышев
Николай Малышев

Не время для раздумий и беспечности

Константин Фрумкин
Константин Фрумкин

Придется есть искусственное мясо

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Все мнения
О проекте