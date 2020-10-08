Песков: Кабинет министров следит за рынком ипотеки РФ

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Правительство Российской Федерации внимательно следит за рынком ипотеки, чтобы там не произошло неожиданностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Я вспомню, наверное, ставшие уже знаменитыми слова президента о Сцилле и Харибде. Вот это тот самый случай, когда нужно использовать ситуацию для того, чтобы как можно больше людей стали собственниками жилья. Это раз. Это главная задача, — сказал Песков.

Также он добавил, что вторым важным условием стабилизации является продолжение активности в секторе стройки, который имеет один из самых сильных кумулятивных эффектов для экономики в целом.

— И, в-третьих, чтобы обеспокоенности мегарегулятора не были столь актуальны, — заключил Песков.

Директор департамента обеспечения банковского надзора Центрального банка Александр Данилов в интервью РИА Новости заявил, что Банк России пока не боится возникновения пузыря на рынке ипотеки, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5 процента и очередного кризиса могут появиться риски перегрева.

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