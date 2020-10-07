Как получать большую пенсию в старости: советы экономиста

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Результаты исследования банка «Открытие» показали, что все больше людей стали откладывать деньги на пенсию самостоятельно. О том, насколько полезны такие отчисления, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал аналитик и финансовый эксперт Евгений Коренев.

По словам эксперта, нынешние пандемия и кризис заставили многих задуматься о своем будущем и о том, что неплохо бы создать финансовую подушку безопасности, которая спасет во время последующих экономических лихорадок и второй волны пандемии.

— У нас в стране очень маленький процент людей, которые осознанно подходят к планированию своего бюджета и финансовым тратам. Поэтому для наших граждан самоизоляция протекала так тяжело. Единственное, что у нас научились делать, — это грамотно рассчитывать расходы на отпуск и свадьбу. Во всем остальном нам еще далеко до прагматичных немцев, — заметил Коренев.

Собеседник издания отметил, что накопительных инструментов не так уж и много:

— Мы все понимаем, что хранить деньги в матрасе или стеклянной банке — это уже прошлый век. И в этой ситуации дедовские способы не могут быть конкурентами финансовых учреждений. Банк всегда останется, наверное, первым из мест, куда человек понесет появившиеся у него сбережения. И дело даже не в том, где выше или ниже инфляция. Задача этого депозита в том, чтобы человек получил доход, сравнимый с инфляцией. Известно, что важно не то, сколько вы откладываете номинально, а то, какой процент от своего дохода вы готовы отдать.

Начать свой финансовый подъем, как заметил эксперт, нужно с правильного ведения бюджета: необходимо прийти к профициту, то есть получать больше, чем расходуется:

— Следующее действие — это понять, сколько денег у вас уходит в месяц и на какие цели. Если проанализировать, то некоторые затраты абсолютно неуместны и не имеют особой надобности — от них нужно избавиться.

Эксперт отметил, что даже при зарплате 10 500 рублей, можно пять процентов откладывать на свое будущее.

— Пять процентов от этой суммы будет не больше пятисот рублей. Уж такую сумму при такой зарплате можно изыскать в месяц. Если руки чешутся потратить накопленное сразу, то выход один — открыть в банке депозит на год без возможности снятия средств. Учтите, что при попытке снять деньги раньше срока будут применяться штрафы, и вы потеряете накопленный процент, — предупредил он.

Собеседник также отметил, что большинство россиян не могут откладывать деньги из-за кредитов.

— По состоянию на начало этого года 52 процента жителей страны более половины своего дохода отдавали на погашение кредита. Поэтому для успешного накопления нужно избавиться от всех долговых обязательств перед финансовыми учреждениями, чтобы эффективность вашего накопительного процесса имела положительные плоды, — объясняет экономист.

Не менее эффективным способом накопить на безбедную старость эксперт считает инвестирование.

— Чем больше вы скупаете акций различных компаний, представленных на бирже, тем больше шансов получить большие дивиденды, — говорит он.

Для этого необходимо зарегистрироваться на бирже и начать скупать акции различных топовых компаний.

— Акции любой из этих компаний могут вырасти, и в один миг вы можете стать миллионером, поэтому это еще один неплохой способ вложиться в свое будущее, — сказал собеседник издания.

Эксперт также заметил, что перед тем, как скупать предложения фирм, представленных на бирже, лучше ознакомиться с информацией о компании, изучить ее статус, конкурентоспособность и перспективы роста.

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