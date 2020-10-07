Большинство россиян планируют самостоятельно копить на пенсию

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Более 50 процентов российских граждан собираются копить на пенсию самостоятельно, у 12 процентов населения уже есть средства, отложенные на старость. Такие данные приводит банк «Открытие» со ссылкой на опрос.

Так, 28 процентов респондентов не планируют копить на пенсию. Больше всего таких людей на Северном Кавказе — 34 процента, меньше всего в Дальневосточном федеральном округе — 16 процентов. При этом наиболее высокая доля россиян, которые уже имеют накопления на пенсию, в Уральском федеральном округе — 16 процентов, самая низкая в Северо-Кавказском — 6 процентов.

Лучшим способом копить на пенсию, по словам 28 процентов опрошенных, является открытие вклада или накопительного счета. Наиболее популярна такая точка зрения у жителей Уральского федерального округа (33 процента), меньше всего так планируют копить средства в Южном федеральном округе (19 процентов). Кроме того, 28 процентов респондентов считают эффективным способом накопить на достойную старость покупку облигаций, акций и недвижимости. Такой способ по душе жителям Уральского (37 процентов) и Дальневосточного (36 процентов) федеральных округов, тогда как на Северном Кавказе об этом сказали только 13 процентов опрошенных.

Еще 22 процента российских граждан думают, что надежнее всего хранить деньги на старость в иностранной валюте. Только 7 процентов готовы откладывать дома наличные в рублях, а 6 процентов предпочитают откладывать свои накопления на старость на банковскую карту. При этом почти половина опрошенных (49 процентов) собираются продолжить работать на пенсии, передает ТАСС.

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