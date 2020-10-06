Кабмину поручили проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи главы государства с руководителями фракций Государственной думы во вторник, 6 октября.

Парламентарий отметил, что в принятой поправке к Конституции РФ об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров. По его словам, его фракция выступает за индексацию пенсий всех граждан пенсионного возраста и даже вносила в Думу соответствующие законопроекты, передает ТАСС.

Ранее Путин сообщил, что пенсии в России в следующем году проиндексируют на 6,3 процента.

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