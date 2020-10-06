Кабмину поручили проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи главы государства с руководителями фракций Государственной думы во вторник, 6 октября.
Парламентарий отметил, что в принятой поправке к Конституции РФ об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров. По его словам, его фракция выступает за индексацию пенсий всех граждан пенсионного возраста и даже вносила в Думу соответствующие законопроекты, передает ТАСС.
Ранее Путин сообщил, что пенсии в России в следующем году проиндексируют на 6,3 процента.
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