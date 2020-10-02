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Названы регионы — лидеры по количеству ипотечных кредитов
Фото: pixabay.com

Названы регионы — лидеры по количеству ипотечных кредитов

Татьяна Плотникова

Общество

В период с января по август включительно текущего года российские банки выдали гражданам свыше 860 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 2,1 триллиона рублей.

Как указали в Объединенном кредитном бюро, показатель на 20 процентов превысил уровень аналогичного периода 2019 года. При этом средний объем кредита в августе составлял 2,54 миллиона рублей (+14 процентов к августу прошлого года).

Больше всего ипотечных кредитов выдано в Москве и Московской области, далее следуют Санкт-Петербург, Свердловская область и Республика Татарстан.

Глава Объединенного кредитного бюро Артур Александрович объясняет рост показателей ипотечного кредитования низкими ставками и программой льготной ипотеки в новостройках, которая начала действовать в апреле.

С ним согласен доцент Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Денис Домащенко. При этом он указывает, что поскольку проект льготной ипотеки носит временный характер, с его завершением количество вновь выданных займов на жилье сократится, а ставки пойдут в рост.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин, в свою очередь, уточняет, что в связи с ослаблением рубля значительно вырос спрос на недвижимость, причем значительная часть сделок на рынке происходит за счет ипотеки.

Однако эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский указывает, что цены на жилье растут, а так как рефинансирование ипотечных кредитов одобряют далеко не всем, в 2021 году можно ожидать большого количества дефолтов по таким займам, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что россиянам предложат новую льготную ипотечную программу.

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