Первичный рынок недвижимости столицы в сентябре вырос вдвое

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Москве в сентябре 2020 года было оформлено 14 985 договоров участия в долевом строительстве на рынке недвижимости, что в два раза превышает показатели сентября 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба управления Росреестра по Москве в четверг, 22 октября.

По словам главы управления Росреестра по столице Игоря Майданова, сентябрьский показатель стал рекордным по числу договоров, заключенных Росреестром в этом направлении.

По итогам третьего квартала этого года было зафиксировано 30 788 договоров на первичном рынке недвижимости. Это на 43 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Несмотря на это, с января по сентябрь в городе было заключено 70 646 договоров долевого участия — на 13 процентов меньше, чем в 2019 году.

Таким образом, благодаря рекордному сентябрьскому показателю годовая разница по итогам девяти месяцев сократилась практически вдвое, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что количество сделок с ипотекой в России увеличилось на 20 процентов за месяц.

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