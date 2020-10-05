Число сделок с ипотекой в РФ выросло за месяц на 20 процентов

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Количество поступивших на регистрацию ипотечных сделок за месяц выросло на 20 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра в понедельник, 5 октября.

Отмечается, что на минувшей неделе число поданных заявлений на регистрацию ипотеки составило 46 364. Этот показатель на шесть процентов больше, чем на предыдущей неделе, а также на 19 процентов больше, чем за аналогичный период сентября.

Как пояснили в ведомстве, в среднем на регистрацию ипотеки ежедневно поступало более девяти тысяч заявлений. При этом 38 процентов из них было подано в электронном виде.

Также уточняется, что число поступивших на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) по итогам прошлой недели составило 26 623 — на 25,5 процента больше, чем за аналогичный период сентября, сообщается на официальном сайте Росреестра.

Ранее были названы российские регионы-лидеры по количеству ипотечных кредитов.

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