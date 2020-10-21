Число ипотечных сделок в Москве увеличилось в 1,6 раза в 2020 году

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве в этом году в 1,6 раза увеличилось число зарегистрированных ипотек по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба управления Росреестра по Москве в среду, 21 октября.

Уточняется, что в 2020 году было оформлено более 67 тысяч договоров ипотечного кредита.

Так, в сентябре этого года специалисты зарегистрировали 10 331 ипотеку, что в 1,6 раза больше, чем в 2019 году. При этом за месяц показатель увеличился на 3 процента.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что количество ипотечных кредитов растет четвертый месяц и уже приблизилось к рекордному мартовскому показателю — 10,3 тысячи.

— Если говорить о тенденции, то в прошлые периоды — августе–сентябре 2019 и 2018 годов — мы наблюдали спад активности покупателей в среднем на 8 процентов, — сказал Игорь Майданов.

Он пояснил, что на тенденцию, помимо прочего, повлияли колебания валютного курса.

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